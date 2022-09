Poetas Azuis lança EP ‘O Amor Mora Aqui’ com cinco faixas inéditas

O grupo prepara também um trabalho visual para o YouTube que será lançado em outubro

Chega nesta sexta-feira, 23/9, às 18h, em todas as plataformas de streaming o EP ‘O Amor Mora Aqui’, do grupo amapaense Poetas Azuis. O trabalho reúne cinco músicas inéditas e um trabalho visual feito para a plataforma Youtube que será lançado em outubro. Os poetas Pedro Stkls e Thiago Soeiro completam em 2022 dez anos de carreira com o grupo, e este é o primeiro álbum dos artistas.

O projeto começou a ser gravado no final de 2021, sob a direção musical do produtor e músico Manoel Cordeiro, que trouxe uma pegada eletrônica para o trabalho que vai dos ritmos dançantes às baladas românticas.

“A gente nem imaginava como ficaria o resultado final, mas o Manoel foi muito atencioso em nos ouvir e captar o que queríamos como primeiro trabalho, e a cada etapa era uma grande alegria poder ver os resultados”, conta o poeta Pedro Stkls.

Para este trabalho, os Azuis escolheram lançar cinco faixas inéditas, além de trazer algumas colaborações para as canções que são: Flecha (Pedro Stkls e Vinícius Bastos; Amores Ao Sol (Pedro Stkls, Vinícius Bastos, com citação de Lucão); Feliz Pra Sempre (Pedro Stkls e Jessy Abreu); O Amor Mora Aqui (Pedro Stkls e Vinícius Bastos e Você Que Beija As Estrelas (Pedro Stkls, Nitai Santana, com citação de verso de Aline Monteiro).

Além das parcerias de composição a cantora Ariel Moura que atuou na preparação vocal, participou de uma das canções do EP ao lado dos Azuis. “Juntar pessoas é o que arte faz sempre, e ter essas pessoas juntas em nosso primeiro EP é uma maneira de celebrar a poesia que une todo mundo e mostrar a diversidade sonora que podíamos unir neste álbum”, conta o poeta Thiago Soeiro.

A produção artística é assinada pela Duas Telas Produtora Cultural. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e Circula Amapá, por meio da Funart e Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult).

“Produzir e dirigir uma obra prima como ‘O Amor Mora Aqui’ nos dá a convicção de que o gênero lítero-musical da Amazônia está alcançando de fato um alto nível artístico. A atenção a tantos detalhes, das composições, passando pela identidade visual de figurino, cenário e fotografia, faz desse trabalho uma referência estética e artística no palco e em estúdio, e por tudo isso nós da Duas Telas, nos sentimos lisonjeados e satisfeitos com tudo que esse trabalho tem a oferecer ao público brasileiro”, detalha Josimar Barros, diretor geral do recital.



Ficha técnica:

Uma produção: DUAS TELAS PRODUTORA CULTURAL

Produção executiva: Susanne Farias

Direção geral: Josimar Barros

Direção de arte: Renato Carvalho

Assistente de Produção: Matheus Mendes

Produção musical: Manoel Cordeiro

Gravado nos Estúdios: Tarumã (AP) e MC Da Amazônia (SP)

Mixado por Jorge Luiz (AP)

Masterizado por Pedro Garcia (SP)

Preparação Vocal: Ariel Moura



Equipe dos videoclipes:

Direção: Thomé Azevedo

Direção de fotografia: Wilander Silva

Sonorização: Mariano Natalino

Edição e finalização: Alberto Baiano

Assistentes de Produção: Matheus Mendes, Karla Monteiro, Edinazio Pinheiro, Giuliano Vitor, Cássio Dias.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...