Semana da Amazônia mobiliza mais de 18 mil pessoas em prol da floresta em pé 

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoveu uma série de ações presenciais e online para celebrar a Semana da Amazônia, comemorada no início de setembro e com a mobilização de mais de 18 mil pessoas em prol da conservação da floresta em pé. Os eventos se concentraram em Manaus (AM), com mobilizações da iniciativa “Eu Voto na Amazônia Viva” no Acre, Amapá e Maranhão.

A programação incluiu ações de engajamento, apoio a festivais culturais, exposição e lançamento de um podcast, apresentação musical no Teatro Amazonas, entre outras atividades. Um dos destaques da Semana da Amazônia foi o Esquenta da Virada Sustentável Manaus, que reuniu aproximadamente seis mil pessoas em três dias de programação. A ação teve o intuito de despertar na sociedade a importância da conservação ambiental, de forma leve, descontraída e acessível. Na ocasião, houve uma edição especial da Feira da FAS com a participação de 40 expositores.

O evento também contou com a coleta de assinaturas do projeto Amazônia de Pé, iniciativa da organização NOSSAS que visa colher assinaturas para a criação de um projeto de lei de iniciativa popular, que destina aproximadamente 50 milhões de hectares de florestas públicas na Amazônia para o manejo de povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e Unidades de Conservação (UCs).

A Virada Sustentável também realizou um ato de mobilização no Largo de São Sebastião, em Manaus, com a abertura de faixas com as mensagens ‘Amazônia de pé’, ‘Amazônia viva’ e ‘Somos a última geração que pode salvar a Amazônia’, em parceria com a campanha “Eu Voto na Amazônia Viva”. As mensagens foram filmadas por drone e amplamente divulgadas nas redes sociais da FAS e de parceiros.

No dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, em uma apresentação de iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, no Teatro Amazonas, a artista Márcia Siqueira ainda realizou a interpretação da música “Amazônia”, ação articulada pela FAS em homenagem à data. O vídeo renderá um clipe oficial da música que terá lançamento em breve.

Outro destaque da Semana da Amazônia da FAS foi o lançamento do podcast ‘PodFAS’, que aborda, quinzenalmente, assuntos relacionados ao meio ambiente e aos povos da floresta, com foco na Amazônia brasileira. O primeiro episódio já está disponível no Spotify e foi comandado pela superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade, que entrevistou o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, sobre o tema ‘Eleições e o futuro da Amazônia‘.

Eu Voto na Amazônia Viva

As eleições de 2022 também foram ressaltadas em outro projeto da FAS, que levou sua campanha ‘Eu Voto na Amazônia Viva’ para diversos eventos na Semana da Amazônia, em mobilizações para além do Amazonas: a campanha integrou o Circuito Jovens do Futuro, organizado pelo Comitê Chico Mendes em Rio Branco, Brasileia e Xapuri, no Acre. A programação, que ocorreu entre os dias 04 a 06 de setembro, teve com mostras de cinema, sarais culturais, projeção de imagens e distribuição de lambes naquelas cidades.

No dia 04 de setembro, na cidade de São Luís, no Maranhão e em parceria com o coletivo Resistência Cultural Upaon-Açu – Re(o)cupa, a campanha esteve no Rexistência Fest II, edição com uma série de shows de artistas como Curumin, Anelis Assumpção e RAPadura e outras manifestações arstísticas.

Em Macapá, nos dias 05 e 06 de setembro, “Eu Voto na Amazônia Viva” participou das ações do coletivo Utopia Negra Amapaense, com roda de conversa e oficina realizadas em uma escola e num centro comunitário da capital. Entre os temas abordados, destaque para justiça climática e racismo ambiental. As programações fizeram parte do Festival “Nossa Amazônia”.

As mobilizações “Eu Voto na Amazônia Viva” realizaram a distribuição de materiais de comunicação e propuseram um diálogo com os públicos sobre a importância de se informar e escolher projetos de futuro sustentável e prosperidade para a Amazônia nestas eleições.

No total, mais de 15 mil pessoas compareceram nos três eventos nesses estados da Amazônia Legal. “Eu Voto na Amazônia Viva” é uma iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável. Acesse http://euvotonaamazoniaviva.org/ e saiba mais

O superintendente de desenvolvimento institucional da FAS, Victor Salviati, afirma que as ações, com alto engajamento da população amazônida, demonstra a preocupação com o bioma.

O superintendente também ressalta a importância de parcerias com organizações como o NOSSAS e o Instituto Clima e Sociedade (ICS) que apoiaram as ações.

“A população busca envolvimento nas causas de proteção de floresta e uma Amazônia viva com todos e para todos”, afirma. “A FAS integra uma rede de parceiros que colaboraram e contribuiram para que esses momentos de confraternização pela Amazônia e de aumento de consciência, também”, afirma.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

