Rússia envia ao espaço seu primeiro robô humanoide

Chamada de ‘Fedor’, máquina deve chegar Estação Espacial Internacional, situada na órbita terrestre, neste sábado (24)

Rússia enviou ao espaço nesta quinta-feira (22) Fedor, seu primeiro robô humanoide, que deve passar um período na Estação Espacial Internacional (ISS) como um experimento para o uso deste tipo de máquina na exploração do espaço. “Vamos! Vamos!”, afirmou o robô em russo no momento da decolagem, recordando a famosa expressão de Yuri Gagarin durante a primeira viagem espacial do homem em 1961.

Fedor, que tem o número de identificação Skybot F850, decolou às 6H38 de Moscou (0H38 de Brasília), a bordo de um foguete Soyouz, lançado da base russas de Baikonur, no Cazaquistão. Em outro vídeo divulgado pela agência espacial Roscosmos o robô aparece a bordo da nave espacial com uma pequena bandeira russa na mão. Fedor deve, a princípio, chegar à ISS no sábado e permanecer na estação até 7 de setembro.

O foguete utilizado no lançamento está equipado com um novo sistema de controle digital e motores de última geração.

O robô, com corpo antropomórfico prateado, mede 1,80 metro e pesa 160 quilos. Fedor é um nome russo (Feodor) e também uma sigla em inglês: “Final Experimental Demonstration Object Research”.

Veja mais no Estado de Minas

Curtir isso: Curtir Carregando...