Cientistas observam pela primeira vez asteroide mudar de cor no espaço

Daniele Cavalcante

Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) tiveram uma surpresa ao observar o asteroide 6478 Gault: ele mudou de cor, do vermelho para o azul. Essa é a primeira vez que pesquisadores observam a mudança na coloração de um asteroide em tempo real, de acordo com um comunicado do MIT.

Esse objeto já era peculiar antes da alteração cromática, porque ele tinha uma curiosa trilha de poeira semelhante a um cometa. Agora, a mudança de cor foi detectada pelos astrônomos em um espectro próximo ao infravermelho, que não é visível ao olho humano. A equipe de pesquisa publicou as descobertas no Astrophysical Journal Letters na sexta-feira (30).

Michael Marsset, pós-doutorando do MIT, disse que essa mudança foi “uma surpresa muito grande”. “Acreditamos que testemunhamos o asteroide perdendo sua poeira avermelhada no espaço e estamos vendo as novas camadas azuis subjacentes do asteróide”, explicou.

Mas por que isso aconteceu? A principal suspeita é que o objeto está girando tão rapidamente que ejeta o pó antigo de sua superfície para revelar uma superfície nova e menos irradiada por baixo, que em comprimentos de onda próximos ao infravermelho parece azul. Ou seja, o fenômeno acontece por pura força centrífuga.

