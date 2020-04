Instagram permite assistir Live pelo computador

Instagram libera a reprodução de transmissões ao vivo da rede social pelo navegador de computador e sem depender de celular

Bruno De Blasi

Você não precisa mais do seu celular para assistir lives do Instagram. A rede social liberou a transmissão de vídeos ao vivo através do navegador no computador, recurso antes limitado somente ao app para smartphones Android e iOS (iPhone).

A novidade foi descoberta recentemente pelos usuários da rede social. Agora, é possível acompanhar uma transmissão ao vivo do Instagram pelo computador. Os vídeos podem ser acessados diretamente pelo navegador, e não dependem de instalação de aplicativos ou extensões no browser.

A interface é a mesma da visualização de fotos e vídeos no feed do Instagram pelo computador. Como o Android Police demonstra, há uma caixa de comentários na lateral direita para você conversar com outros usuários que estejam acompanhando a live, e sem obstruir ou sobrepor os conteúdos das transmissões ao vivo, como acontece no smartphone.

