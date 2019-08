Facebook lança ferramenta de privacidade que te afasta dos anúncios direcionados

Em maio de 2018, no palco da conferência anual de desenvolvedores do Facebook, Mark Zuckerberg anunciou uma nova possibilidade para os usuários: cortar a conexão entre seu histórico de navegação na web e suas contas do Facebook. Nesta segunda (20), a empresa anunciou que a Irlanda, a Coreia do Sul e a Espanha serão os primeiros países a receber essa ferramenta. Além disso, outros países também vão passar a contar com o novo recurso, ao longo dos próximos meses.

Em um cenário verdadeiramente turbulento em torno da empresa e questões de privacidade, a possibilidade é criada com o intuito de fornecer aos usuários mais controle sobre a privacidade dos seus dados, frente aos anúncios direcionados (quando você está procurando por um tênis e do nada aparece vinte anúncios de tênis diferentes na sua timeline). A novidade vem como uma seção do serviço Off-Facebook Acitivity (Atividade Fora do Facebook). O recurso mostra os aplicativos e sites que estão acompanhando sua atividade e enviando relatórios de volta ao Facebook para fins de segmentação de anúncios. Habilitar o recurso Clear History vai fazer com que essas informações da sua conta do Facebook não sejam mais associadas a esses anúncios.

Veja mais no Mundo Positivo

Curtir isso: Curtir Carregando...