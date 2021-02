Instagram pode deixar os Stories mais parecidos com o TikTok

Felipe Junqueira



O Instagram estuda fazer uma mudança na maneira como os usuários navegam pelos Stories. De acordo com um desenvolvedor, o app testa alterar a orientação dos movimentos de horizontais para os verticais nessa parte da rede social. Com isso, a função abandonaria a ideia original, semelhante à do Snapchat, para adotar o estilo popularizado pelo TikTok.



A novidade foi descoberta inicialmente pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, que encontrou a mudança nos códigos do Instagram. O recurso não está ativado, mas um porta-voz da plataforma confirmou ao site TechCrunch que trabalha na alteração.

Veja também:

Jovens brasileiros terão oportunidade de representar o país em evento internacional

Encceja: maioria vai fazer prova para o ensino médio

Edital prevê internacionalização de universidades brasileiras

“O Instagram está trabalhando em Stories verticais. Deslize para cima ou para baixo para navegar pelas publicações”, escreveu Paluzzi, que publicou uma captura de tela do que seria um aviso do app sobre a mudança em seu perfil no Twitter. Logo em seguida, ele adicionou que o “recurso ainda está em teste/protótipo e pode nunca ir ao ar”.

Veja mais no Canaltech

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...