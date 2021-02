TikTok começa a notificar usuários sobre vídeos com desinformação

No combate a desinformação, o TikTok irá notificar os usuários que compartilharem vídeos com informações questionáveis. Agora, o aplicativo mostrará um aviso de que o conteúdo pode apresentar dados não verificados pela plataforma.

Com o novo recurso, o TikTok quer incentivar as pessoas a refletirem antes de publicar conteúdos com informações incorretas. Segundo a rede social, os primeiros testes reduziram em 24% o compartilhamento de vídeos com desinformação.

Mesmo com a notificação, o usuário pode realizar a publicação normalmente. Contudo, a distribuição será reduzida. Além disso, uma mensagem sinalizando que o conteúdo pode trazer informações não verificadas será exibido para outros usuários.

O aviso também será exibido para os usuários que compartilharem um vídeo sinalizado anteriormente como informação questionável. A pessoa também pode optar por publicar o conteúdo, mas ele não aparecerá na timeline dos seus seguidores.

Diferente das outras redes sociais, o TikTok adota uma postura mais rígida em relação à desinformação. Hoje, a plataforma trabalha em parceria com organizações terceirizadas de checagem de fatos, além de remover imediatamente todos os conteúdos impróprios.

