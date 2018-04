Regime sírio bombardeia o último reduto do Estado Islâmico em Damasco

O regime sírio bombardeou o último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no sul de Damasco, pela segunda noite consecutiva, informou nesta quarta-feira uma ONG que considera a ação um prelúdio de uma ofensiva maior ou de um acordo de retirada dos combatentes.

A organização jihadistas se encontra na mira do regime desde que o exército sírio concluiu a reconquista, no sábado, do encrave rebelde de Ghuta Oriental depois de dois meses de uma ofensiva que matou 1.700 civis.

“As forças do regime bombardearam esta noite várias posições do EI no acampamento de Yarmuk e em Hayar al Aswad, deixando um morto e vários feridos”, afirmou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

