Ministros do G20 se comprometem a promover o turismo sustentável

Ministros do turismo dos países integrantes do G20 participaram hoje (17) da 8ª Reunião de Ministros de Turismo do G20, em Buenos Aires. No evento, foi assinada a carta “O Futuro do Trabalho”, que aborda o papel de liderança do turismo no desenvolvimento sustentável e na geração de empregos.

O documento tem o apoio de representantes do G20, além de países convidados, Comissão Europeia, Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial do Turismo e Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Os signatários se comprometeram com a promoção de políticas que facilitem o processo de inovação no turismo para a criação de empregos e a valorização do empreendedorismo entre mulheres e jovens. Também se comprometem a estabelecer centros de inovação do turismo, incentivos e programas para estimular a inovação, empreendedorismo e conectar start-ups, grandes empresas, investidores e governos.

O ministro do Turismo brasileiro, Vinicius Lummertz, ressaltou que a expectativa é que o país passe de 6,6 milhões de turistas internacionais, em 2017, para 12 milhões, em 2022. Os números do turismo doméstico devem passar dos atuais 60 milhões para 100 milhões em cinco anos. A expectativa é de impacto também na geração de empregos, com a abertura de novos 2 milhões de postos de trabalho no setor.

Agencia Brasil