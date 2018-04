Lançamento de satélite da NASA é cancelado; entenda o motivo

Satélite TESS será essencial na busca por novos planetas além do nosso sistema

Não foi dessa vez: a NASA adiou o lançamento do satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) para quarta-feira (18). Inicialmente marco para segunda-feira (16), o evento foi cancelado por problemas no Falcon 9, foguete da SpaceX que levará a nave na primeira etapa de sua missão.

Segundo a empresa de Elon Musk, a equipe precisa fazer mais alguns testes e análises no sistema de navegação e controle do Falcon 9, de forma a garantir o sucesso do lançamento.

A agência espacial americana fez questão de ressaltar que está tudo dentro dos conformes com seu satélite. “A nave TESS está em condições perfeitas e continua pronta para ser lançada”, escreveram em comunicado.

A previsão é que os problemas sejam resolvidos até quarta-feira (18), nova data estipulada para o lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida. Saiba como acompanhar o lançamento ao vivo.

