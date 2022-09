Clécio assina termo de compromisso com Sindicato dos Urbanitários

Na manhã desta quinta-feira, 22, Clécio participou de reunião com representantes do Sindicato dos Urbanitários para tratar da resolução com as demandas que envolvem os trabalhadores e servidores da CEA/Equatorial, CAESA e Eletronorte. Entre as principais, está a implantação efetiva da IDEAS que é a nova empresa de Inclusão Digital, Energias Alternativas e Saneamento, que substituirá a CAESA.

“Diante da criação da lei que autoriza a criação da IDEAS, caberá a nós, se Deus e a população do Amapá nos permitir, a implantação efetiva da empresa. Então, eu me comprometo em construir um organograma, construir plano de cargos e salários, estatuto e regimento interno. Tudo o que for necessário para que a IDEAS nasça do ponto de vista formal e material”, afirmou Clécio.

A equiparação salarial através de gratificação ou extensão de gratificação é outra proposta do sindicato, pois envolve os servidores da CEA que foram transpostos para o quadro estadual.

“Me comprometo em ter uma tratativa, uma mesa aberta permanente com o sindicato. Isso será necessário para que possamos discutir juntos e tomar decisões que venham atender as expectativas dos trabalhadores e, assim, seja viável para o estado”, destacou Clécio.

Para Audrey Cardoso, Secretário Geral do Sindicato dos Urbanitários, a reunião foi um momento importante para a categoria. “Muitas decisões tomadas pelos governos passados, que dizem respeito a nossa vida funcional, foram decisões políticas. Portanto, é necessário fazermos a escolha correta no dia 2 de outubro. E eu, declaro aqui meu apoio a Clécio e Davi por saber do compromisso que ambos têm com a causa sindical”, destacou o secretário.

