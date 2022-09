Computadores cada vez mais sofisticados: conheça a nova torre Kinetic

Quando muitas pessoas pensam em tecnologia, na maioria das vezes, lembram-se de facilidades que conseguiram descomplicar a vida e o dia a dia. Por exemplo, quando imaginam uma agenda cheia de compromissos, automaticamente algumas pessoas pensam em um calendário virtual do Google; quando pensam que não querem cozinhar para o jantar, automaticamente pensam num restaurante presente na Uber Eats.

A lista não para por aí, porque a evolução tecnológica está nas mais diferentes possibilidades. Quando as pessoas querem escolher um filme, não se dirigem mais a lugar nenhum para comprar uma fita VHS, apenas abrem uma das incontáveis plataformas de streaming disponíveis hoje em dia. Quando querem apostar online, podem aceder a plataformas como a https://icecasino.com/pt, que permite que os jogadores aproveitem sem sair de casa.

Esses foram apenas alguns dos exemplos de evolução que a tecnologia permite hoje. No entanto, o que nem toda a gente pensa é que toda essa tecnologia só é possível graças aos novos hardwares disponíveis. Os telemóveis, tablets e computadores estão a cada dia mais desenvolvidos, e apenas por isso tantas aplicações podem existir para facilitar o dia a dia das pessoas.

Evolução da tecnologia

Já vai longe o tempo em que as pessoas tinham computadores que realizavam apenas as tarefas mais básicas — por exemplo, digitar textos e aceder a páginas da WEB simples e com qualidade gráfica bastante questionável. Hoje em dia, os computadores já são muito diferentes do que eram, tanto a nível de processamento e desenvolvimento quanto a nível estético, o que faz com que seja possível, por exemplo, que o Metaverso se torne uma possibilidade cada vez mais real.

Por sorte, as novas opções não se parecem em nada com as primeiras, o que permite que os utilizadores, além de optarem pelos melhores componentes internos, possam fazer escolhas que não comprometem a estética do seu espaço de trabalho. Em alguns casos, é exatamente o contrário: as torres de alguns computadores são tão bonitas que podem inclusive configurar um elemento decorativo.

Outro ponto positivo é que, hoje em dia, pode-se dizer que há computadores para todos os gostos e bolsos. Desde os computadores utilizados pelos estudantes, que normalmente precisam apenas de componentes mais simples para operações básicas, até os computadores para gamers, que normalmente precisam de configurações muito mais avançadas. Além disso, há máquinas desenvolvidas para vários tipos de profissões: um designer gráfico obviamente vai precisar de uma máquina muito mais avançada do que uma professora do ciclo; da mesma forma, um programador vai precisar de muitos mais recursos do que um advogado.

Todas essas possibilidades fazem com que a cada dia surjam peças novas para compor o puzzle da necessidade informática, e a melhor parte é que, desta forma, as pessoas podem optar por comprar exatamente aquilo de que precisam.

Peças com excelente custo-benefício

Outro fator que merece relevância atualmente e que melhorou imenso ao longo dos anos foi o custo-benefício de alguns computadores, tanto a nível desktop quanto em relação aos portáteis. Há cada vez peças com um custo que pode ser suportado por boa parte da população — diferentemente dos primeiros computadores que tinham um desempenho sofrível e, mesmo assim, eram comprados por preços altíssimos e apenas destinados a quem ganhasse ordenados muito altos. Um desses exemplos de excelente custo-benefício é a nova torre Kinetic que promete uma configuração de ponta por um preço que não assusta os possíveis interessados.

Veja detalhes da nova torre Kinetic

A nova aposta da CyberPowerPC tem tudo para ser um dos grandes nomes do ano de 2022. Além de contar com um design exclusivo, capaz de atrair a atenção das pessoas que apostam nas máquinas também como um elemento de sofisticação, o interior da peça não deixa nada a desejar. A Kinetic prova que interior e exterior podem andar alinhados com máxima qualidade, o que nem sempre é algo muito comum no meio tecnológico.

Uma das grandes apostas dessa novidade, sem dúvida, é o desempenho da máquina. A Kinetic conta com 18 aberturas de funcionamento individual que otimizam a temperatura da torre em relação à temperatura ambiente. Além disso, a CyberPowerPC apostou na redução de ruídos sem perda nenhuma da qualidade do desempenho, ao maximizar o fluxo de ar de modo a permitir o resfriamento eficaz do gabinete.

Ao contrário do que poderia se esperar de acordo com as características citadas até aqui, o novo gabinete não tem preços que fogem ao normal. A torre tem previsão de chegada ao mercado no terceiro trimestre de 2022, com um custo que pode não chegar aos 300€ — o que é excelente para as especificações prometidas e só aumenta a fasquia do mercado.

