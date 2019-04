Stories do Facebook já são utilizados por 500 milhões de usuários diários

Por Se Hyeon Oh

Hoje em dia, grandes redes sociais já adotaram os Strories, que exibem fotos, textos e vídeos por apenas 24 horas. O recurso popularizado pelo Snapchat “invadiu” plataformas como Instagram, WhatsApp e Facebook, e se você ainda “torce o nariz” para a funcionalidade, saiba que a maioria das pessoas é adepta do recurso, que pelo visto veio para ficar. É que o Facebook, ao revelar seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano, aproveitou a ocasião para divulgar mais um marco na rede social: seus Stories já são utilizados diariamente por 500 milhões de usuários.

Essa quantia impressiona por indicar que um terço dos 1,56 bilhão de usuários diários do Facebook postam ou assistem a algum conteúdo por meio dos Stories. Esse número fica ainda mais incrível ao notar que o Instagram e o WhatsApp também apresentam os mesmos 500 milhões de usuários diários na funcionalidade similar, corroborando com a ideia de que o recurso está mesmo em alta.

Um ponto interessante nessa história é que a empresa de Zuckerberg não está usando a função apenas para entreter os seus usuários. De acordo com a COO Sheryl Sandberg, mais de 3 milhões de anunciantes compraram os direitos de realizar propagandas através do Stories dos aplicativos da empresa (que incluem o Facebook e o Instagram), engordando a receita da companhia dessa outra maneira, além de anúncios no feed de publicações.

Apesar de a ação agressiva do Facebook em implementar o recurso em todas as suas plataformas ter irritado algumas pessoas no início, hoje em dia a maioria já interage com outros usuários comentando, postando ou simplesmente curtindo os vídeos curtos postados pelos amigos. O Snapchat — que, apesar de não ter inventado o formato de publicações temporárias, foi o verdadeiro impulsionador do recurso — hoje em dia contabiliza 190 milhões de usuários diários, contra os atuais 500 milhões dos Stories do Facebook, do Instagram e dos Status do WhatsApp.

Canaltech