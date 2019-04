Escute agora o 1° “martemoto” registrado pela sonda InSight em Marte

Após uma longa viagem e uma série de problemas para se instalar adequadamente em Marte, a sonda InSight da NASA finalmente detectou o primeiro “martemoto”, como têm sido chamados o terremotos marcianos. A sonda é equipada com um sismógrafo desenvolvido na França e captou o tremor no dia 6 de abril. Só agora a NASA e a agência de exploração especial francesa revelaram as informações.

Anteriormente, o sismógrafo da InSight já havia captado um pequeno tremor, mas ele foi descartado por ter sido supostamente causado por vendo batendo nas rochas do relevo acidentado do planeta. Agora, o martemoto é real, sendo consideravelmente distinto dos demais tremores detectados até agora.

“Estamos esperando por isso há meses”, disse Philippe Lognonné, cientista líder do grupo que opera o sismógrafo da InSight. “É tão incrível finalmente ter provas de que Marte ainda é sismicamente ativo. Estamos ansiosos para compartilhar resultados detalhados assim que tivermos estudado e modelado melhor nossos dados”, completou.

Terremotos na Terra têm sido registrados por instrumentos de precisão há mais de cem anos e, em 1969, a missão da NASA à Lua levou um sismógrafo para medir a atividade geológica no nosso satélite natural. Os resultados foram inesperados, mostrando bastante atividade no interior do corpo celeste.

“Essas primeiras leituras da InSight continuam o trabalho que começou com as missões Apollo à Lua. Até agora, só tínhamos coletado barulho de fundo, mas esse primeiro evento dá início a um novo campo de estudo: sismologia marciana”, disse Lognonné.

Você pode ouvir o primeiro martemoto já registrado pela humanidade no neste link.

Tecmundo