Imagens da NASA mostram o nascimento de nova ilha bebê no Oceano Pacífico

A formação da nova ilha, localizada em um trecho repleto de vulcões submarinos, foi capturada por meio de imagens registradas pelo satélite Landsat 9

Segundo o Observatório da Terra da NASA, uma nova ilha bebê surgiu em um trecho repleto de vulcões submarinos, localizado no sudoeste do Oceano Pacífico. A formação da ilha foi capturada por meio de imagens registradas através do satélite Landsat 9.

O surgimento da nova ilha começou após a erupção de um vulcão submarino localizado nas Ilhas Centrais de Tonga. Após onze horas do ocorrido, uma massa de terra emergiu das águas, que havia sido criada pela lava e resfriada pelo oceano.

A lava continuou a ser derramada nos próximos dias, até que a ilha recém-formada cresceu. Inicialmente, a ilha possuía 170 metros de diâmetro, e nos dois próximos dias cresceu, para 182 metros.

