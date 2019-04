Conheça os idiomas mais importantes para a sua carreira (além do inglês)

Exigências diferem de acordo com tendências de cada área

Não há dúvidas que o inglês é a principal língua no mundo profissional, mas, de acordo com um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o idioma escolhido para ser estudado em seguida varia de acordo com a carreira escolhida pela pessoa. De fato, o mandarim é o dialeto que possui mais falantes nativos — 825 milhões —, mas isso não quer dizer que todas as áreas do mercado se interessem por conhecedores de chinês.

Se o mercado asiático continuar acompanhando a expansão do uso da rede, o mandarim poderá tomar lugar do inglês como a língua mais difundida na web. Logo, para profissionais focados em tecnologia e internet, se dedicar aos estudos do idioma é uma boa opção.

Já para carreiras mais “diplomáticas”, como profissionais que trabalham com relações internacionais, a língua mais interessante continua sendo o francês. Isso porque o idioma ainda tem grande prestígio na área, além de ser falada em 51 países.

O espanhol, no entanto, é mais importantes para aqueles que trabalham com comércio e turismo: na Espanha, os setores da Hotelaria e Restauração continuam a ser as forças motrizes da economia e nos últimos dez anos mostraram um aumento de 75% e 80%, respectivamente. Isso sem mencionar a proximidade — geográfica e econômica — do Brasil com os países da América Latina.

O árabe tem cerca de 221 milhões de falantes nativos no mundo, o que, em conjunto com o atual equilíbrio geopolítico mundial, ressalta a importância do idioma nos setores de jornalismo e mediação cultural. Além disso, profissionais das áreas de finanças e comércio internacional (considerando o petróleo) que conhecem a língua são fundamentais para as economias ocidentais.

Para quem trabalha com turismo, estudar russo se mostra interessante. Isso porque, além de ser uma região que “exporta” muitos turistas, é um lugar no qual as pessoas têm menos tendência a se comunicarem em inglês.

Por fim, aprender alemão é promissor para quem quer trabalhar com ciência e cultura, já que o país é um dos maiores produtores de conteúdo nessas áreas — alguns especialistas afirmam que Berlim é a nova capital de inovação e capacidade visionária.

(Com informações de Business Insider Italia.)

