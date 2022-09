Construção de um novo HE, está entre as principais prioridades de Clécio na saúde

Para Clécio, a melhoria do serviço de saúde passa pela estruturação das unidades hospitalares, ampliação da rede física e valorização dos profissionais da área. Como governador, Clécio vai construir um novo Hospital de Emergência, vai implantar o Centro de Tratamento em Oncologia, com unidade de radioterapia para pacientes com câncer. Além disso, o novo governo quer zerar as filas de consultas com o Centro de Atendimento Ambulatorial Especial e construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Zona Oeste de Macapá.

“A saúde, como bem supremo e direito fundamental, será uma das áreas com prioridade imediata, absoluta e inegociável”, afirma Clécio.

Em seu plano de governo, Clécio também propõe concluir as obras do Hospital da Criança e Adolescente (HCA), concluir as obras do Hospital Estadual e Maternidade de Santana, construir a segunda etapa do Hospital Regional de Porto Grande e além de transformar as Unidades Mistas de Saúde nos municípios em Hospitais de Pequeno Porte.

“Também vamos, reformar e reestruturar o Hospital de Clínicas Alberto Lima/HCAL e o Pronto Atendimento Infantil (PAI), além de construir o novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)”, pontua Clécio.

Clécio também acredita na importância de valorizar e priorizar o profissional da saúde, através de políticas que visem a ascensão salarial, capacitação e melhores condições de trabalho. “Nós precisamos valorizar e motivar quem todo dia salva vidas nos nossos hospitais. A pandemia em especial mostrou a importância desses profissionais. A saúde não funciona sem eles. Por isso vamos garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem e investir na capacitação e valorização de todos os profissionais que atuam na saúde do nosso estado”, ressaltou Clécio



Clécio mudou a saúde de Macapá



“Quando assumi a prefeitura nós pegamos uma saúde em situação precária. Nem cadeira tinha nos postos de saúde pra sentar. Nós fomos ajustando tudo, mesmo com pouco recurso. E quando nós deixamos o mandato, entregamos à nova gestão uma saúde totalmente mudada. Conseguimos chegar em um padrão de referência, com medicação, insumos hospitalares, equipamentos para realização de exames e capacitação da mão de obra. No total capacitamos 2.873 profissionais que atuam no SUS”, destacou Clécio.



Em sua gestão como prefeito, Clécio entregou 74 equipamentos públicos de saúde em Macapá, desses 69 foram unidades básicas de saúde novas ou reestruturadas. Inaugurou as Unidades Básicas de Saúde BR-210, Novo Horizonte e Santa Luzia do Pacuí novinhas em folha para a população. Já as Unidades Leozildo Fontoura, Álvaro Correa, Rosa Moita, Pedrinhas, Perpétuo Socorro e Marabaixo foram totalmente reformadas e entregues a comunidade com equipes e medicamentos, além de ter deixado projetos, obras licitadas e recursos na conta da prefeitura para a construção de novas unidades de saúde.



Clécio ainda entregou a UBS Fluvial Dra. Célia que fez mais de 20 mil atendimentos entre consultas, vacinas, coleta de PCCU, procedimentos odontológicos e de enfermagem. A unidade percorreu regiões ribeirinhas de Macapá como Arquipélago do Bailique. O candidato também destravou o Hospital Metropolitano que estava abandonado há vinte anos, e entregou a Policlínica Dr. Papaléo Paes.



“Isso eu posso dizer: nós mudamos a saúde do município de Macapá. E posso provar! Foi na nossa gestão que a capital ganhou a Central de Medicamentos para abastecer as farmácias das UBS’s de Macapá. Nós entregamos a Carreta da Mulher que levou consultas médicas, exames de PCCU, mamografia a diferentes bairros e distritos de Macapá. No total foram cerca de 30 mil atendimentos”. Reforçou Clécio.



Clécio também implantou o primeiro Centro de Especialidades Odontológicas, CEO, do município. O espaço foi entregue num período em que a população já estava cansada de procurar atendimento odontológico na rede pública. O CEO atendeu centenas de pacientes com procedimentos em endodontia, periodontia, odontopediatria e radiologia. Ao mesmo tempo Clécio equipou as unidades básicas de saúde para garantir atendimento odontológico nas UBS’S.

