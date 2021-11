Em novo decreto, Prefeitura mantém medidas econômicas de flexibilização das atividades econômicas e sociais

O decreto entra em vigor nesta sexta-feira (26) e segue até o dia 6 dezembro de 2021.

Macapá mantém as medidas de flexibilização das atividades econômicas e sociais definidas no decreto anterior, de nº 5.625 de 2021. O atual documento de nº 5.915 de 2021 entra em vigor nesta sexta-feira (26) e segue até o dia 6 de dezembro.

O decreto determina medidas de prevenção ao contágio nos estabelecimentos, como garantir que os ambientes sejam ventilados com janelas que facilitem a circulação de ar e a limpeza com álcool 70% ou solução de água sanitária nos pisos, corrimão, balcões e maçanetas.

As fiscalizações estão sendo intensificadas desde o início do ano pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana e Guarda Civil Municipal de Macapá em conjunto com demais órgãos municipais e de outras esferas.

Confira o decreto na íntegra:

