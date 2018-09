Aumento de turistas brasileiros em destinos internacionais geram a criação de novos recursos de assistência

Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) mostram que Brasil está entre os 25 países que mais gastaram com turismo internacional em 2017. O país foi responsável por injetar US$ 19 bilhões na economia mundial no ano passado, US$ 5 bilhões a mais que em 2016, quando os gastos de turistas brasileiros que visitaram cidades estrangeiras eram de US$ 14,5 bilhões. O aumento colocou o Brasil na 16ª posição no ranking global, acima de países como Japão, Suíça, Índia e Emirados Árabes.

Com o aumento de turistas em destinos internacionais nos últimos anos, também surgiram novos recursos para assistência e apoio aos viajantes. Nos últimos anos, presenciamos a aparição de tecnologias focadas em atender às demandas daqueles que se deslocam e viajam. Exemplos disso, são aplicativos AirBnB e UBER cuja presença e utilização ocorrem por todo o globo. Algumas empresas não criaram aplicativos, mas adequaram seus processos para atender esta nova realidade usando as novas tecnologias. É o que fez a Next Seguro Viagem, agência paulistana, especializada na oferta de planos de Seguro Viagem. Ela foi a primeira empresa do segmento a se manifestar publicamente com a garantia de que todos os seus clientes poderiam optar por fazer contato e receber assistência em situações de urgência e emergência, por meio do popular aplicativo WhatsApp. As outras opções e canais de contato, seguem normalmente disponíveis para os clientes da empresa, caso queiram utiliza-los.

De acordo com o Diretor Geral, Ricardo Mendonça, os constantes ajustes na operação e nas tecnologias de acesso, são frutos de pesquisas junto à base de clientes atual e de criteriosas análises sobre tendências e facilidades disponíveis no mercado. “Sabemos que a maioria das empresas do setor turístico optam por limitar as possibilidades de acesso aos clientes, pois geralmente seus sistemas não comportam rápidas inovações. Infelizmente desprezam as necessidades e mudanças no comportamento do consumidor. Temos aqui nos empenhado para construir planos e fluxos que respeitem a exigências e necessidades reais dos viajantes. As empresas que ouvem os clientes, conseguem atingir satisfação, excelência e fidelidade”, diz Mendonça.

