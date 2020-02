Carnaval 2020: “Circuito FAB Folia” terá três dias de festa no centro de Macapá

Com o apoio da Prefeitura de Macapá, a Liga Independente dos Blocos do Amapá (Liba), Associação dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Abloca) e Centro Folia e Beira Rio Folia irão promover, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, o “Circuito FAB Folia”. O evento começará a partir das 17h, na Praça do Barão, e seguirá até as 2h. Mais de 30 blocos tradicionais desfilarão neste circuito.

O primeiro dia de festa levará 12 blocos associados para dançar e animar ao som de bandas em trios elétricos estilo micareta, com as atrações Taty Taylor e Shory, que estarão no palco do corredor da folia, armado entre a Praça do Barão do Rio Branco e campos esportivos. O circuito iniciará na Avenida FAB, esquina com a Rua São José, onde os blocos se concentrarão e seguirão com o trio elétrico pela via até a Rua Cândido Mendes. Este perímetro estará circundado por cordas, para garantir a segurança dos integrantes dos blocos e público, que poderá assistir e se divertir sem entrar no espaço para os foliões de abadá.

Quem não quer ou não puder comprar os abadás, ou quiser somente curtir com a família, aproveitará do mesmo jeito, porque não será cobrada a entrada e terá a liberdade de consumir dos bares e restaurantes do corredor da folia ou de empreendedores populares. O final da apresentação de cada bloco será na Avenida Iracema Carvão Nunes, onde encerrará a participação ao redor do trio. Neste perímetro, no corredor da folia, haverá tendas com bares e praça de alimentação, e o palco, que no encerramento terá como atrações Taty Taylor e Shory.

O acesso ao corredor e em todo o circuito é liberado, apenas os abadás são comercializados pelos blocos, assim como comida e bebida pelos bares e restaurantes.

Investimento

O “Circuito FAB Folia” está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de Macapá, do senador Davi Alcolumbre, Governo do Estado e emenda parlamentar do deputado federal Vinícius Gurgel.

Confira a ordem de apresentação dos blocos:

Quinta-feira (13/02 – Centro Folia e Beira Rio Folia)

1 – Pipoca com Chocolate

2- Charqueiros

3- Nana AP

4- Tambores Tucuju

5- Zoeira

6- Proalcool

7- Sakarolha

8- Tomaladacá

9- Me Leva

10- Fura Olho

11- Fefam Folia

12- Odara

Sexta-feira (14/02 – Abloca)

1- Caldeirão da Favela

2- Melô Banhou

3- Auê

4- Paunela

5- Tia Fé

6- Caldeirão

7- Tonga da Milonga

8-Beijo

9- Urubuzada

10- Pororoca

Sábado (15/02 – FAB & Folia Liba)

1° Habeas Copus

2° Rolará

3° Kubalança

4° Pau Grande

5° Cabralzinho

6° Bafo da Onça

7° Mancha Negra

8° Pica-Pau

9° Mãe Luzia

Kelly Pantoja

