Macapá/AP – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal,

deflagrou nesta sexta-feira (27) a Operação Epílogo*, desdobramento da

Operação Estrada Real que desarticulou um garimpo ilegal no município de

Tartarugalzinho, às margens da BR 156, conhecido como “Garimpo da Fofoca”.

A ação de hoje visa o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na

área e destruição com utilização de explosivos de qualquer maquinário

encontrado para extração de ouro. Cerca de 15 policiais federais, além de policiais

treinados pelo do Grupo Especializado de Bomba e Explosivos da Polícia Federal,

participam da operação.

Em setembro do ano passado, a área foi objeto de ação da própria Polícia Federal,

que fechou o garimpo e prendeu o superficiário do local e outras sete pessoas

que estavam lavrando ouro de forma ilegal. Meses depois do fechamento do

garimpo, novamente os garimpeiros invadiram a área e continuaram a atividade

ilícita.

Naquela ocasião, os peritos da Polícia Federal constataram que a degradação

ambiental chegou a 68 hectares, gerando uma supressão e impedimento de

regeneração da vegetação e alteração irreversível do relevo natural e da

paisagem, além de risco de contaminação da água, solo e trabalhadores pela

utilização do mercúrio.

A utilização de explosivos foi oriunda de uma decisão judicial da 4º Vara Federal,

tendo em vista que os garimpeiros que retornaram à área estavam

desenvolvendo a garimpagem do tipo subterrânea, o que exige maior trabalho e

riscos aos trabalhadores, que a desenvolvem de forma precária e intensa.

A investigação acerca dos beneficiados pelo garimpo ilegal no âmbito da

Operação Estrada Real continua sob segredo de justiça, e os investigados

responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de usurpação

de bem da União, extração ilegal de minério, associação criminosa e lavagem de

dinheiro. Se condenados, as penas podem chegar a mais de 20 anos de reclusão.

* O termo epílogo significa conclusão, onde é apresentado o desfecho da

história e complementa o ato que se dá por encerrada a ação.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá