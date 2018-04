Cantando a Amazônia: Nilson Chaves faz show em Macapá na véspera do feriado de 1º de maio

O paraense Nilson Chaves é a atração desta segunda-feira, 30 de abril, véspera do feriado do trabalhador, abrindo a temporada de eventos de maio do Restaurante Norte das Águas. Cantando a Amazônia é o nome do show que terá a participação de Enrico Di Miceli, parceiro de Nilson e com quem tem dividido palcos no circuito Macapá e Belém. O show está confirmado para 22h, e após esta atração especial a noite continua com outros artistas amapaenses.

Cantando a Amazônia foi preparado para o Norte das Águas, com repertório composto com as canções que contam o norte, rios, pessoas, sabedoria e costumes da região, com letras poéticas e identidade amazônica. Sucessos de autoria de Nilson Chaves e parceiros estão garantidos, e serão acompanhados pelos músicos Hian Moreira, na bateria, Alan Gomes, baixo, e Fabinho, na guitarra.

Nilson Chaves

Nilson Chaves representa a Amazônia em estilo e essência, e propagou pelo Brasil a região Norte com suas músicas. Sucessos como Sabor Açaí, Não Vou Sair, Olho de Boto, Flor do Destino, estão na memória dos brasileiros e fazem parte do repertório de muitos artistas, em versões originais e contemporâneas. Nilson também lançou discos na Europa, foi indicado ao Grammy Latino, e com o Amapá tem uma relação próxima. Desta parceria musical surgiram shows, composições e participações especiais, como com Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes.

Enrico Di Miceli

O convidado de Nilson Chaves no Cantando a Amazônia é o parceiro Enrico Di Miceli, com quem tem um extenso percurso musical. Com Nilson, Enrico sonhou, criou e realizou shows e projetos, colocando a plateia para dançar e cantar, como no Maniçoba Musical, realizado em outubro em Belém, no período do Círio de Nazaré, quando artistas do Norte se reúnem em um show onde cada pedaço da Amazônia é cantada, em estilos legítimos.

Norte das Águas

Norte das Águas é um restaurante e bar tradicional de Macapá, que fica às margens do rio Amazonas, no Complexo Marlindo Serrano. Oferece culinária amapaense, e opções de diversão e arte de quinta-feira à domingo. Na quinta é dia de jazz, com o Quinteto Amazon Music, na sexta-feira tem violão e voz com Jô Freitas e Ed Jacques; no sábado, a partir das 15h tem roda de samba com Shory; e no domingo, é dia de Deize Pinheiro no horário do almoço, e no final da tarde tem Grupo Bandaia, com muito marabaixo e outros estilos regionais.

Nilson Chaves abre a temporada de maio do Norte das Águas, e Vera Leal, gerente, anuncia que nas noites de sextas tem jazz, com Ariel Moura (4); samba, com Deize Pinheiro (11); e o show Verso Livre, com João Amorim (18).

Serviços:

Show Cantando a Amazônia

Com Nilson e Chaves e participação especial de Enrico Di Miceli

Data: 30 de abril

Hora: 22h

Mesa: R$ 100,00

Informações e venda: 99193-9466 (Vera Leal) e 98110-5404 (Juliana).

Mariléia Maciel