MP-AP inicia as atividades do projeto Ação Criança 2022

Na manhã desta segunda-feira (10), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO-IJ), fez a abertura da “Ação Criança” 2022. O objetivo do evento é dialogar sobre temas relevantes para a garantia dos direitos e proteção da criança e do adolescente e, ainda, promover atividades direcionadas à conscientização ambiental e oficinas de protagonismo socioambiental. Nesta quarta edição, a programação foi destinada aos alunos da Escola Estadual Sílvio Camilo, localizada no bairro Chefe Clodoaldo.

A “Ação Criança 2022” é coordenada pelo CAO-IJ e realizada em parceria com as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Macapá e Santana e com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAO-AMB).

Houve o início das atividades com a “Feirinha de Frutas”, que abordou conteúdos escolares e propiciou debate sobre temas ligados a saúde e ao meio ambiente. Na ocasião, o CAO-AMB fez doação de frutas e foi parceiro da escola. As atividades do CAO-IJ também serão promovidas aos alunos do turno da tarde.

O ápice da programação ocorrerá na quinta-feira (13), com uma série de atividades realizadas nas dependências no Bioparque da Amazônia Arinaldo Gomes Barreto.

Parceiros

A ação contará com a parceria das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Macapá e Santana do MP-AP; Associação dos Membros do Ministério Público do Amapá (Ampap), Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP), Núcleo do Programa do Livro Didático (Nuprolid/Seed), Grupo de Voluntários Greenpeace – Macapá e a Companhia de Artes Uirapuru.



Mais sobre o Ação Criança



O evento é realizado anualmente pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MP-AP, e tem como finalidade estreitar o diálogo interinstitucional e a atuação do Ministério Público junto à comunidade, além de abordar de maneira lúdica e contextualizada temas relevantes à Garantia dos Direitos e proteção de nossas crianças e dos adolescentes.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...