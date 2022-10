Praticagem do Amapá apoia Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos em resgate de velejador

A equipe de plantão da Bacia Amazônica Práticos foi acionada, no início da tarde de domingo (9), para apoiar o resgate de um velejador desaparecido enquanto praticava kitesurfe na foz do Rio Amazonas. Antônio Agapito, de 56 anos, velejava com mais quatro amigos, próximo ao distrito de Carapanatuba, no sábado (8), quando se dispersou do grupo devido a fortes ventos e desapareceu.

A Praticagem do Amapá foi acionada a pedido do governador eleito, Clécio Luís, para dar apoio logístico às equipes de busca e salvamento, formada por velejadores, Corpo de Bombeiros (CB/AP), Capitania dos Portos (CAP/AP) e Grupo Tático Aéreo (GTA). As unidades procuravam o velejador no Rio Amazonas e no oceano.

A lancha da praticagem e seus tripulantes, que conhecem bem a região, foram disponibilizados para auxiliar os agentes de segurança. “Agá”, como o velejador é chamado, foi localizado graças a uma fogueira feita no fim da tarde de domingo. Ele foi resgatado pela lancha na qual recebeu os primeiros cuidados.

Clécio Luís agradeceu ao presidente da Praticagem do Brasil, prático Ricardo Falcão, pelo apoio do serviço:

– Agradeço imensamente. Foi a praticagem que localizou o homem bem de saúde, graças a Deus. Ele ia dormir mais uma noite na mata não fosse o apoio.

A Bacia Amazônica Práticos atua na Zona de Praticagem 1, a maior do mundo, que se estende por três estados: Amapá, Pará e Amazonas. O grupo sempre apoia ações de busca e salvamento de vítimas que navegam em embarcações de todos os portes, como catraias, rabetas e canoas.

– A Praticagem sempre age quando é chamada por ribeirinhos, Capitania e Corpo de Bombeiros. É uma obrigação de todo homem do mar e um dever legal nosso. Temos um esquema de prontidão de lanchas e atalaia que funciona 24 horas, todos os dias do ano, uma estrutura complexa e eficiente para embarcar os práticos e salvar vidas. A força das águas e dos ventos deixa as embarcações vulneráveis e, infelizmente, acontecem casos como desse velejador. Também fazemos distribuição de coletes salva-vidas em comunidades ribeirinhas do Amapá – disse o presidente da Praticagem do Brasil, Ricardo Falcão, prático na Amazônia.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...