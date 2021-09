Adolescentes de 13 anos nascidos entre maio e agosto poderão se vacinar nesta segunda-feira (6)

O cronograma também adianta a segunda dose de pessoas que estão com vencimento até 19 de setembro.

Chegou a vez dos adolescentes de 13 anos que nasceram entre 1º de maio a 31 de agosto receberem a sua primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue o cronograma de vacinação com a aplicação da D1 e antecipação da D2 para quem está com o vencimento até o dia 19 de setembro dos imunizantes Astrazeneca e Pfizer.

Os adolescentes acima de 13 anos podem receber o imunizante nesta segunda-feira (6) no Instituto Federal do Amapá (Ifap), nas universidades Federal do Amapá (Unifap) e do Estado do Amapá (Ueap), Amapá Garden Shopping e Unidade Covid Santa Inês nos horários de 9h às 15h. É imprescindível que menor esteja acompanhado de seu responsável, além disso deve apresentar documento oficial com foto, cpf, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Antecipação da segunda dose de Astrazeneca e Pfizer

Quem estiver com o vencimento da segunda dose das vacinas Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech marcada para até 19 de setembro já pode encerrar o ciclo de imunização.

A Pfizer está disponível de 8h às 13h nas UBSs Álvaro Corrêa, Novo Horizonte, Pacoval, São Pedro, Marabaixo, Raimundo Hozanan, Rosa Moita e Fazendinha. Para finalizar o ciclo de imunização com a Astrazeneca pode se direcionar aos pontos de drive-thru do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Praça Floriano Peixoto e Marabaixo, além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré, no horário de 9h às 15h.

Segunda dose de CoronaVac

As pessoas que estão dentro do período de recebimento do imunizante CoronaVac serão atendidas nas UBSs Cidade Nova e Leozildo Fontoura, que funcionarão das 8h às 13h.

Todos os vacinados deverão apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação, que deverá conter a indicação da aplicação da primeira dose.

