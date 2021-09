Prefeitura de Macapá inicia vacinação contra Covid-19 de adolescentes de 13 anos sem comorbidades neste sábado (04)

A ação é direcionada aos adolescentes nascidos entre 01 de janeiro e 30 de abril.

A Prefeitura de Macapá inicia neste sábado (4) a vacinação contra a Covid-19 de mais um público. Agora será a vez dos adolescentes de 13 anos nascidos entre 01 de janeiro e 30 de abril receberem a 1ª dose do imunizante. Neste dia também poderão vacinar as pessoas acima de 14 anos completos e também será ofertada a 2ª dose dos imunizantes Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e CoronaVac às pessoas que estão no prazo de recebimento da dose de reforço.

1ª dose para adolescentes de 13 anos+

Os adolescentes de 13 anos que nasceram entre 01 de janeiro e 30 de abril poderão iniciar o seu esquema vacinal das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pedro Barros e Álvaro Corrêa. Além destes locais, o imunizante também estará disponível nas universidades Federal do Amapá (Unifap) e do Estado do Amapá (UEAP), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Unidade Covid Santa Inês e Amapá Garden Shopping, que atenderão este público das 9h às 17h.

Antecipação da 2ª dose de Pfizer

A Prefeitura de Macapá segue na antecipação da segunda dose do imunizante Pfizer/BioNTech às pessoas que estão com o prazo de recebimento previsto até o dia 15 de setembro. Este grupo pode receber a segunda dose da vacina das 8h às 13h nas UBSs Pacoval, Pedrinhas, Pedro Barros, Cidade Nova, Raimundo Hozanan, Marabaixo, Rosa Moita e São Pedro.

Antecipação da 2ª dose de AstraZeneca

A antecipação da aplicação da dose de reforço também vale para as pessoas que iniciaram o seu esquema vacinal com o imunizante Oxford/AstraZeneca. Este público poderá ser atendido das 9h às 17h na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e nos pontos de drive-thru do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Praça Floriano Peixoto e Marabaixo.

Além destes pontos, a vacina também será ofertada nas UBSs Pedro Barros, Cidade Nova e Novo Horizonte, que funcionarão das 8h às 13h.

2ª dose de CoronaVac

As pessoas que estão dentro do período de recebimento do imunizante CoronaVac serão atendidas nas UBSs Pantanal e Pe. Raul Matte, que funcionarão das 8h às 13h.

Documentação

Todos os vacinados deverão apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação, que deverá conter a indicação da aplicação da primeira dose nos casos de reforço vacinal.

Além da documentação comum a todos, os adolescentes de 13 anos nascidos entre 01 de janeiro e 30 de abril deverão apresentar original e cópia do CPF e deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado