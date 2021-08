Prefeitura vacinará pessoas de 18 a 25 anos sem agendamento a partir de segunda-feira (02)

A ação também ofertará a segunda dose dos imunizantes Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e CoronaVac

Por Secretaria Municipal de Comunicação Social

Na próxima segunda-feira (02) a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) inicia uma nova etapa do cronograma de vacinação do público de 18 a 25 anos. Dessa vez, a vacinação será direcionada às pessoas que não realizaram o agendamento do site da Prefeitura de Macapá.

O primeiro dia será destinado à imunização das pessoas com idade acima de 24 anos. Na terça-feira (03), a imunização será para pessoas acima de 22 anos. Já na quarta-feira (04), pessoas a partir de 20 anos poderão ser vacinadas. Na quinta (05), a imunização será voltada ao público a partir de 19 anos. A divisão por idade encerra na sexta-feira (06), quando serão imunizadas as pessoas a partir de 18 anos.

A estratégia de vacinação da semana encerra no sábado (07), quando acontecerá uma repescagem para o público geral a partir de 18 anos para receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

Paralelo à vacinação da população em geral, a Semsa também ofertará durante toda semana a aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e CoronaVac.



Divulgação

A divulgação com detalhamento dos locais, horários e documentação exigida para cada faixa etária será feita diariamente nos canais oficiais da Prefeitura de Macapá no Twitter, Facebook, e no site da instituição.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado