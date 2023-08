Instituição de Manaus conquista prêmio por realizar projetos em prol de migrantes e refugiados venezuelanos

A Organização da Sociedade Civil (OSC) conquistou o 13º Prêmio Ser Humano – Ozeneide Casanova Nogueira, na categoria Prata do 20º Congresso Amazônico de Recursos Humanos (CONAMARH), realizado semana passada, em Manaus. A premiação reconhece estudantes, profissionais e organizações que contribuem de forma relevante para a evolução da prática de Gestão de Pessoas, visando promover o desenvolvimento humano e das organizações.

O Hermanitos recebeu o prêmio por ter apresentado o trabalho “Talentos sem fronteiras: O desenvolvimento de profissionais venezuelanos e a inserção no mercado de trabalho brasileiro”, que foi elaborado pela coordenadora do Projeto “Mujeres Fuertes”, Ana Vasconcelos, o diretor de projetos, Anderson Mattos, e o diretor presidente da instituição, Tulio Duarte.

O trabalho destaca a importância do empreendedorismo social para capacitação e inserção de profissionais migrantes e refugiados venezuelanos no mercado de trabalho, e as ações que a instituição executa em Manaus.

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento. Agradecemos à ABRH, uma parceira que nos apoia, nos acolhe, mas principalmente nos desafia para que sejamos cada vez melhores”, destaca Anderson Mattos.

Um dos projetos desenvolvidos pela organização é o “Mujeres Fuertes”, focado em mulheres refugiadas venezuelanas que são mães solo e chefes de famílias. Implementado em Manaus (AM) e Boa Vista (RR), a iniciativa oferece uma jornada de capacitação para a abertura do próprio negócio e da independência financeira.

Outro projeto de destaque é o “Jóvenes en Acción”, que atua na qualificação profissional de adolescentes e jovens venezuelanos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Ao longo de cinco meses, o programa atua em várias frentes da qualificação profissional, como educação financeira, soft e hard skills, e orientação vocacional.

O Hermanitos também possui um “Banco de Talentos”, plataforma que reúne aproximadamente três mil currículos de profissionais venezuelanos, incluindo jovens que estão em busca do primeiro emprego. O projeto facilita a busca de empregadores pelos candidatos desejados e contribui para o aumento da diversidade nas empresas.

“Seguiremos realizando os trabalhos, em parceria com as empresas, buscando a qualificação, a valorização desses profissionais que têm muito a contribuir com as empresas e a nossa economia”, comenta o diretor presidente do Hermanitos, Tulio Duarte.

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br

