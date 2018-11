Enem 2018 o segredo das redações nota mil está resumido em cinco competências

Siga os critérios para se dar bem na prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2018) está se aproximando. Nos próximos finais de semana, dias 04 e 11 de novembro, os estudantes irão enfrentar uma maratona de questões e uma redação. Ela mesmo! A mais temida avaliação pelos estudantes ainda terá tema surpresa.

Para evitar o desespero dos estudantes de plantão, vale lembrar que a correção das redações do Enem segue um modelo padronizado de critérios. Por isso, é necessário que o texto se encaixe nas cinco competências, que inclusive estão disponíveis no Manual de Redação do Enem 2018. Sendo assim, tirar a nota máxima não é sorte, mas sim fruto da capacidade de elaborar um texto que se enquadra nos critérios estabelecidos.

O segredo então das redações nota mil do Enem é seguir esses cinco critérios usados na avaliação. Por isso separamos aqui cada uma delas

Competência 1 Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa Competência 2 Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa Competência 3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista Competência 4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação Competência 5 Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos

Cada uma dessas competências é avaliada em critérios que variam de 0 a 200 pontos, em seis níveis diferentes de adequação. E cada um desses níveis tem características já pré-definidas, para que nenhuma interferência pessoal do examinador altere a nota do candidato. Em cada competência, o estudante pode tirar 200, 160, 120, 80, 40 e 0 pontos.

Saber se adequar à essas competências pode te ajudar a ir bem na prova e, assim, conseguir ingressar no Ensino Superior.

Ingresso no Ensino Superior com bolsas de estudo

Uma outra dica: você pode ingressar na faculdade dos sonhos com bolsas de estudo de até 70% contando com apoio do Educa Mais Brasil. Entre cursos disponíveis estão Engenharia Civil, Direito, Ciências Contábeis, Educação Física, Administração, Biomedicina, Nutrição e Farmácia. Para conseguir o benefício acesse aqui o site parceiro do programa e faça sua inscrição gratuita.

Vanessa Casaes – Ascom Educa Mais Brasil