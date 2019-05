Curso de Teatro da Unifap recebe nota 4 em avaliação do MEC

O curso de Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), obteve conceito 4 ̶ em uma escala que vai até cinco ̶ na avaliação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC ), o que atesta a qualidade do curso e torna a graduação apta a continuar funcionando e ofertando vagas. O MEC também avaliou este ano os cursos de Fisioterapia, Engenharia Civil e Licenciatura em Letras – Libras/Português e todos também alcançaram conceito quatro.

O coordenador da licenciatura, Raphael Brito, credita o conceito 4 à qualidade das produções (científicas, artísticas, técnicas, de extensão, de ensino e de pesquisa) que são realizadas pela graduação.

“O curso de Teatro é um curso pioneiro no Amapá, tem só seis anos de existência e, para nós, ter alcançado a nota quatro foi extremamente importante para mostrar o real significado do que a gente tem feito. Esse reconhecimento faz nós vermos que tem sido de grande valia o que tem acontecido no curso. [O conceito 4] nos impulsiona a continuar com a qualidade que a gente tem trabalhado, apesar das inúmeras dificuldades”, observa o coordenador do curso, Raphael Brito.

Para a pró-reitora de Ensino de Graduação, Elda Araújo, o resultado da avaliação do MEC engrandece institucionalmente a Unifap e mostra o compromisso do curso com as metas constantes tanto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição como a execução do Projeto Político-Pedagógico da graduação.

Os cursos de educação superior passam por três tipos de avaliação do MEC: para autorização, para reconhecimento e para renovação de reconhecimento. A avaliação é conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O curso

A graduação em Licenciatura em Teatro existe desde 2013 e atualmente possui 139 alunos matriculados. O corpo docente é formado por 12 professores, sendo um doutor e 11 mestres ̶ dez deles cursando o doutorado.

Atualmente, a licenciatura realiza a gestão do Programa de Cultura da Unifap (Procult), com a execução de 13 projetos culturais e educacionais, e desenvolve quatro projetos de extensão: “Poéticas de Teatro de Grupo”; “Socializando a Cultura”; “A cena como lugar de discussão artisdocente”; e “Processo Educativo em Arte: Posicionamentos em Artes Visuais e Teatro”.

Na pesquisa, o curso tem oito projetos ativos e três grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): Núcleo de Estudos em Espaços Culturais, Inclusivos e Deliberativos (Necid); Grupo de Pesquisa em Artes Cênicas; e Grupo de Pesquisa Laboratório Nômade.

Política de Avaliação Interna – A Unifap estabeleceu uma política de avaliação interna dos cursos de graduação com o objetivo de realizar um diagnóstico preventivo das graduações, no intuito de sanar as deficiências e prepará-las para a avaliação do MEC. O acompanhamento dos cursos de graduação da Unifap é realizado pelo Departamento de Avaliação Interna (Deavi), que aplica a mesma sistemática de avaliação do MEC. Até março deste ano, 90% dos cursos já haviam sido avaliados.