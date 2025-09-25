5 pontos turísticos de Macapá para visitar

Do Marco Zero às belezas naturais, conheça os principais atrativos da capital amapaense no coração da Amazônia.

Localizada às margens do Rio Amazonas e cortada pela Linha do Equador, Macapá é uma cidade única, com uma combinação de história, cultura e natureza que encanta visitantes. Se você planeja conhecer a capital amapaense, confira cinco pontos turísticos imperdíveis.

Marco Zero do Equador

Um dos símbolos mais conhecidos da cidade, o Marco Zero do Equador é o local onde a Linha do Equador atravessa Macapá. Além do obelisco que marca o ponto geográfico, o espaço abriga o Estádio Zerão e eventos culturais que reforçam a identidade da cidade como “a capital do meio do mundo”.

Fortaleza de São José de Macapá

Construída no século XVIII, a Fortaleza é um dos maiores monumentos militares do Brasil. Erguida às margens do Rio Amazonas, ela guarda a memória da colonização portuguesa na região e hoje é palco de eventos culturais, visitas guiadas e um passeio imperdível para quem gosta de história e ver seu espaço senso ressignificado.

Orla de Macapá

A orla da cidade é um convite para apreciar a grandiosidade do Rio Amazonas. Ao longo da avenida Beira-Rio, é possível encontrar bares, restaurantes e espaços de convivência, além do Trapiche Eliezer Levy, que avança sobre as águas e oferece uma vista inesquecível do pôr do sol.

Mais do que um museu, o Sacaca é um espaço de imersão na cultura amazônica. Com áreas a céu aberto e ambientes interativos, o visitante pode conhecer modos de vida ribeirinhos, tradições indígenas e a diversidade cultural do Amapá. É um passeio educativo e encantador.

Bioparque da Amazônia

Também conhecido como antigo “Zoológico de Macapá”, o Bioparque é hoje um espaço de preservação e educação ambiental. Nele, o visitante encontra espécies da fauna amazônica, trilhas ecológicas e atividades voltadas para a conscientização sobre a importância de conservar a floresta.

Uma cidade entre história e natureza

Macapá oferece muito mais do que cinco pontos turísticos: é um destino que une cultura, tradição e biodiversidade em plena Amazônia. Visitar a capital amapaense é mergulhar na riqueza de um lugar que vive em harmonia entre passado e presente.

