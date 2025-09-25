quinta-feira, setembro 25, 2025
5 pontos turísticos de Macapá para visitar

Livia Almeida

Do Marco Zero às belezas naturais, conheça os principais atrativos da capital amapaense no coração da Amazônia.

Localizada às margens do Rio Amazonas e cortada pela Linha do Equador, Macapá é uma cidade única, com uma combinação de história, cultura e natureza que encanta visitantes. Se você planeja conhecer a capital amapaense, confira cinco pontos turísticos imperdíveis.

  1. Marco Zero do Equador

Um dos símbolos mais conhecidos da cidade, o Marco Zero do Equador é o local onde a Linha do Equador atravessa Macapá. Além do obelisco que marca o ponto geográfico, o espaço abriga o Estádio Zerão e eventos culturais que reforçam a identidade da cidade como “a capital do meio do mundo”.

  1. Fortaleza de São José de Macapá

Construída no século XVIII, a Fortaleza é um dos maiores monumentos militares do Brasil. Erguida às margens do Rio Amazonas, ela guarda a memória da colonização portuguesa na região e hoje é palco de eventos culturais, visitas guiadas e um passeio imperdível para quem gosta de história e ver seu espaço senso ressignificado.

  1. Orla de Macapá

A orla da cidade é um convite para apreciar a grandiosidade do Rio Amazonas. Ao longo da avenida Beira-Rio, é possível encontrar bares, restaurantes e espaços de convivência, além do Trapiche Eliezer Levy, que avança sobre as águas e oferece uma vista inesquecível do pôr do sol.

  1. Museu Sacaca

Mais do que um museu, o Sacaca é um espaço de imersão na cultura amazônica. Com áreas a céu aberto e ambientes interativos, o visitante pode conhecer modos de vida ribeirinhos, tradições indígenas e a diversidade cultural do Amapá. É um passeio educativo e encantador.

  1. Bioparque da Amazônia

Também conhecido como antigo “Zoológico de Macapá”, o Bioparque é hoje um espaço de preservação e educação ambiental. Nele, o visitante encontra espécies da fauna amazônica, trilhas ecológicas e atividades voltadas para a conscientização sobre a importância de conservar a floresta.

Uma cidade entre história e natureza

Macapá oferece muito mais do que cinco pontos turísticos: é um destino que une cultura, tradição e biodiversidade em plena Amazônia. Visitar a capital amapaense é mergulhar na riqueza de um lugar que vive em harmonia entre passado e presente.

