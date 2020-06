Tempo de Aprender tem prazo ampliado para adesão de municípios

Programa é voltado para alfabetização no país

Estados e municípios têm até o dia 30 de junho para que possam aderir ao programa Tempo de Aprender, lançado em fevereiro pelo governo federal, com objetivo de analisar as principais deficiências da alfabetização no país. Inicialmente, a previsão para adesão era até 30 de maio. O Ministério da Educação (MEC) não explicou os motivos para a prorrogação.

Segundo a Secretaria de Alfabetização (Sealf) do MEC, que é responsável pelo Tempo de Aprender, até o momento 3.433 municípios já fizeram a adesão, índice que representa 62% das cidades brasileiras. Para participar, os municípios, através dos secretários de Educação, devem preencher umformulário eletrônico.

Criado a partir da Política Nacional de Alfabetização (PNA), o programa Tempo de Aprender tem como foco a pré-escola e os 1º e 2º anos do ensino fundamental das redes públicas estaduais, municipais e distrital.

O programa é voltado para o aperfeiçoamento, o apoio e a valorização a professores e gestores escolares dessas etapas de ensino. Para a construção do documento, foram detectadas as áreas da alfabetização que necessitam de mais investimentos.

*Com informações do MEC

Agência Educa Mais Brasil

