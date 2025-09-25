Prêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens lideranças socioambientais no Brasil

A premiação que homenageia o legado de Chico Mendes acontece em 23 de outubro no Teatro Cultura Artística em São Paulo

A luta de Chico Mendes, seringueiro assassinado em 1988 por enfrentar interesses econômicos na Amazônia, continua a inspirar novas gerações. Quase quatro décadas depois, seu legado dá nome ao Prêmio Chico Vive, que abre inscrições para sua primeira edição com a missão de revelar e dar visibilidade a jovens lideranças que atuam em causas socioambientais em todo o país.

A iniciativa do Estúdio Escarlate e da Plataforma Chico Vive, apresentada pelo Banco do Brasil, vai selecionar seis premiados, cada um representando um dos biomas brasileiros — Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. O foco está em jovens ativistas que conciliam engajamento político, comunitário e ambiental com propostas concretas de transformação em suas regiões.

Segundo os organizadores, o prêmio busca identificar defensores da floresta, articuladores de impacto real e líderes capazes de mobilizar comunidades em torno de soluções sustentáveis. “Esses jovens são o retrato de que a mudança é possível. Eles mantêm vivo o vigor e a esperança que Chico Mendes nos deixou”, afirma Joana Henning, CEO do Estúdio Escarlate, que idealizou a plataforma Chico Vive. “Essa missão de levar adiante o legado de Chico Mendes e a proteção da floresta Amazônica se impõe num momento decisivo. O engajamento da nova geração pode pavimentar caminhos mais otimistas para o futuro”, acrescenta Rafael Dragaud, idealizador e diretor artístico do Prêmio Chico Vive.

Critérios e simbolismo

Os indicados devem apresentar ações alinhadas a seis eixos principais: senso de continuidade com lutas históricas, coletividade, mobilização, resiliência, paixão e compromisso com a natureza, além de inovação em soluções socioambientais.

Para além da faixa etária, 15 a 30 anos, a ideia de juventude no prêmio é tratada de forma simbólica: jovem é quem mantém a capacidade de indignar-se diante das injustiças e de subverter o status quo em favor da sustentabilidade.

Rede de ativismo

Além da premiação individual, os vencedores formarão a Rede Chico Vive, grupo que ao longo do ano promoverá intercâmbio de experiências, divulgação de ações e fortalecimento de causas ambientais em escala nacional.

A cerimônia acontecerá no dia 23 de outubro no Teatro Cultura Artística em São Paulo, com apresentações culturais inspiradas nos diferentes biomas. A proposta é transformar o evento em um espaço de encontro entre ativistas, artistas e comunidades tradicionais.

Como participar

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 26 de setembro no site www.chicovive.com

Candidatos podem se inscrever diretamente ou ser indicados por outras pessoas.

O prêmio surge em um momento de emergência climática e de recrudescimento de conflitos ambientais. Ao destacar trajetórias individuais e coletivas, a iniciativa pretende reafirmar a urgência de reconectar sociedade e natureza. Como diria o próprio Chico Mendes: “No começo pensei que lutava para salvar seringueiras. Depois pensei que lutava para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade.”

Mais Informações:

Nice Castro

(11) 99492-8473

Curtir isso: Curtir Carregando...