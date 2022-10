Cientistas desenvolvem dispositivo que monitora o avanço do Mal de Parkinson

Pacientes podem receber o diagnóstico de casa; também é analisada a resposta à doença com os medicamentos

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) criaram um dispositivo que avalia a progressão do Mal de Parkinson em pacientes diagnosticados com a doença. O aparelho é doméstico e também aponta a resposta do paciente com relação aos medicamentos.

De acordo com a última estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 8 milhões de pessoas ao redor do planeta e 200 mil pessoas no Brasil convivem com a doença.

O dispositivo em questão utiliza sinais de rádio que refletem no corpo do paciente enquanto ele se move por seu lar. Com isso, ele coleta os dados instantaneamente, sem necessidade de dispositivos portáteis ou interferência em outros itens sem fio da casa, como o roteador wi-fi ou aparelhos de som via bluetooth, por exemplo.

