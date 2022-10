Erasmo Carlos está internado por infecção pulmonar, diz jornal

O cantor está no hospital desde a semana passada tem quadro de saúde delicado

O cantor Erasmo Carlos, 81, está internado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde a semana passada. Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ele está tratando uma infecção pulmonar e seu quadro de saúde é delicado.

Anteriormente, na última sexta-feira (21), a equipe do cantor utilizou as redes sociais para adiar as apresentações que ele faria em Miami e Orlando, nos Estados Unidos, declarando “motivos de força maior”.

Erasmo chegou a ser internado em dezembro de 2021, quando contraiu Covid-19. Ele já havia sido vacinado, mas por conta de sua idade ficou sob observação médica, o que preocupou a família.

O site da TV Cultura entrou em contato com a assessoria do artista, mas não obteve retorno até o momento.

