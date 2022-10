Robbie Coltrane morreu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, diz boletim

O ator que interpretou Hagrid em Harry Potter faleceu aos 72 anos de idade no último dia 14 de outubro, na Escócia

Uma semana após sua morte, o atestado de óbito de Robbie Coltrane constatou que o ator de 72 anos faleceu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Os documentos também observam que o intérprete de Hagrid em “Harry Potter” sofria de sepse, infecção do trato respiratório inferior e bloqueio cardíaco. Além disso, o ator também foi diagnosticado com obesidade e diabetes tipo 2. De acordo com o site Deadline.

Coltrane foi indicado ao Oscar do cinema britânico, uma delas pela atuação em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Ele também chegou a trabalhar na franquia “007”, interpretando o personagem Valentin Zukovsky.

O ator morreu em um hospital perto de sua casa em Larbert, na Escócia, no dia 14 de outubro. Colegas de elenco de Harry Potter prestaram diversas homenagens ao ator e amigo.

