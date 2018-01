Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Macapá tem nova presidência

O secretário municipal de Assistência Social e do Trabalho, Lucas Abrahão, participou da posse da nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), nesta quarta-feira, 10, na sede do próprio conselho. Para o biênio 2018/2019, o CMDCA terá como presidente Marinei Giusti, que é diretora do Abrigo Marluza e representa a gestão municipal; a vice-presidência ficou com o padre Valdeni Costa de Jesus, da Escola Agrícola Padre Piamarta, representante da sociedade civil.

Tendo suas atribuições previstas na Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, o conselho é um órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo e controlador da política de atendimento, promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, vinculado administrativamente à Semast.

“Já lançamos o Plano de Erradicação e Luta contra o Trabalho Infantil. Iremos continuar na luta por uma política efetiva na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes”, frisou Lucas Abrahão. “Trabalharemos em conjunto com o Município, para que essas políticas avancem e consolidem os direitos das crianças e jovens”, afirmou Marinei Giusti.

Lilian Monteiro