Com oferta de mais de 2 mil vagas, SENAI Amapá abre inscrição para cursos gratuitos 

A oportunidade que muitos esperam para iniciar uma profissão. Para atender essa expectativa, o SENAI Amapá tem mais de 2 mil vagas disponíveis em cursos gratuitos online. Com a vantagem do ensino a distância, para se inscrever, os interessados precisam apenas acessar o site loja.mundosenai.com.br/ap e localizar a formação que desejam fazer, seguindo o passo a passo que consta mais adiante.

São diversas opções de curso. Há vagas para Lógica de Programação, Logística, Noções Básicas de Mecânica Automobilística, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação, Metrologia, e muitos outros.

O supervisor técnico do SENAI Amapá, Joseph Douglas da Rocha, explica que as vagas fazem parte do programa de gratuidade do SENAI e são destinadas a jovens e adultos, independente de escolaridade. “Os cursos têm como intuito despertar o interesse pelo trabalho e preparar para o desempenho de funções básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões. Uma maneira de dar o primeiro passo para uma carreira”, completa.

Matricule-se seguindo esta sequência:

1. Busque pelo site loja.mundosenai.com.br/ap

2. Em modalidade, escolha INICIAÇÃO PROFISSIONAL. E em tipo de curso, escolha EAD. Clique em pesquisar.

3. Escolha o curso GRATUITO. Vá na opção INSCREVA-SE AGORA. Na próxima página, clique em continuar sua matrícula.

4. Faça o login. Na próxima tela, informe seus dados pessoais e aguarde o envio do e-mail com informações de acesso ao curso.

Caso o candidato precise de mais informações ou esclarecer dúvidas, pode entrar em contato pelo número (96) 3084-8930 ou pelo Whatsapp (96) 98406-1825.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...