Covid-19: Amapá tem agora 416 casos confirmados e 689 em análise laboratorial

O Governo do Amapá atualizou nesse domingo, 19, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 416 casos confirmados e 689 em análise laboratorial.

Um homem de 52 anos, residente de Macapá, faleceu na noite de sábado, 18, no Centro de Atendimento Intensivo ao Covid-1. A vítima apresentava comorbidades associadas à obesidade.

Dos 416 casos confirmados no Amapá, 341 são de Macapá, 60 de Santana, 2 de Mazagão, 1 em Porto Grande, 2 em Vitória do Jari, 5 em Oiapoque, e 5 em Laranjal do Jari. Há ainda:

189 se recuperaram (Macapá 181/ Santana 7/ Oiapoque 1)

178 estão em isolamento familiar

11 pacientes morreram (Macapá 9/ Santana 2)

38 estão hospitalizados; sendo 15 no sistema público (6 em leito de UTI / 9 em leito clínico) e 23 na rede privada (8 em leito de UTI / 15 em leito clínico)

Suspeitos declarados pelos municípios: 807

Macapá: 432

Santana: 272

Amapá: 5

Calçoene: 9

Laranjal do Jari: 26

Mazagão: 22

Oiapoque: 9

Pedra Branca do Amapari: 6

Porto Grande: 12

Serra do Navio: 2

Vitória do Jari: 8

Tartarugalzinho: 4

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

