Maycon Tosh lança o single Rockeiro do Norte na próxima quinta-feira, 12

A música dá nome ao próximo álbum do cantor, que será lançado em 2025.

Dando início ao seu novo trabalho musical, o cantor e compositor Maycon Tosh, lança no dia 12 de dezembro nas plataformas de áudio o seu novo single intitulado Rockeiro do Norte, faixa que dará nome ao seu próximo álbum. O lançamento também faz parte de uma série de lançamentos que o cantor prepara até a chega do álbum completo em 2025.

Nesta música, Maycon conta um pouco da sua própria história. Um homem sonhador que mora na zona norte de Macapá e que dedica a sua vida à música e ao rock. “Essa composição é um trabalho diferente do que vinha produzindo e onde vi a inspiração na minha própria história. Uma forma de colocar também na composição uma mensagem positiva para a galera que curte rock”, explica o cantor.

O álbum que está em preparo contará ainda com as faixas: Insano e Linda, Ana, Inocentes ou Culpados e Cores e Sangue. Todas serão lançadas mensalmente. “Vamos movimentar essa cena, lançando todo mês uma música até o álbum completo sair ainda no primeiro semestre de 2025”, ressalta Maycon Tosh.

Este trabalho está sendo produzido no estúdio Casa Poliphonic, onde foi gravado, mixado e masterizado, contando com a produção de Ppeu ramos. “Ao lado do meu produtor, conseguimos produzir um trabalho voltado ao rock alternativo totalmente do Norte, o que traz elementos e influências claras da nossa região que é tão rica culturalmente”, explica o Maycon.

