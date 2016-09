Patrícia Bastos Lança o single Loba boba de Batom Bacaba

“Loba Boba” é o primeiro single de Batom Bacaba, disco que a cantora amapaense Patrícia Bastos lança em setembro.

A sonoridade do single é baseada na junção de influências rítmicas das fronteiras do estado do Amapá com seus quilombos. A composição de Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes mostra a sensualidade e modernidade da mulher amazônica.”Loba Boba é um tropicálido convite ao prazer, às mar-ave- ilhas do Caribe”, conta Patrícia Bastos.

“Batom Bacaba” é o mesmo que andar de mãos dadas com a história de nosso povo. É caminhar de volta ao lugar de onde nunca saímos e voar além da ‘terra que acaba’ – Amapá, em tupi-guarani” diz Patrícia. Segundo ela, o álbum é carregado pela “essência da feminilidade amazônica, atemporal e verdadeira”.

O projeto, que inclui a gravação do disco e shows de lançamento, foi selecionado pelo edital Natura Musical 2015.

Ficha técnica:

Música: Loba Boba

Álbum: Batom Bacaba

Intérprete: Patrícia Bastos

Autores: Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes

Músicos:

Voz: Patrícia Bastos.

Percussão: Trio Manari

Edição, efeitos, baixo, mpc e eletrônicos: Du Moreira

Arranjo de base e cordas: Dante Ozzetti

Produzido por: Dante Ozzetti e Du Moreira