Prêmio e-Gov 2016 está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov) 2016. A iniciativa tem como objetivo reconhecer soluções inovadoras em tecnologia que modernizem a administração pública e beneficiem o cidadão. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro pelo site www.secop.org.br.

A premiação dos melhores trabalhos será realizada na abertura do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública (SECOP), que ocorre pela primeira vez em Manaus, entre os dias 9 e 11 de novembro. O vencedorreceberá a premiação de R$ 10 mil.

Podem participar do Prêmio e-Gov órgãos, entidades e empresas públicas que tenham desenvolvido ou implantado projetos de governo eletrônico voltados à prestação de serviços, à eficiência administrativa ou que promovam a transparência de informações sobre o governo para a sociedade.

Cada participante tem a oportunidade de apresentar até três trabalhos nas categorias: ‘e-Serviços Públicos’ e ‘e-Administração Pública’. O regulamento com as normas e critérios de avaliação está disponível no site do evento.

Histórico

Criado em 2002, o Prêmio e-Gov é uma iniciativa promovida anualmente pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP) e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Sobre o evento

O SECOP 2016 ocorrerá entre os dias 9 e 11 de novembro, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste da capital.

O principal fórum brasileiro para discussão dos modelos de informatização do setor público e do papel da tecnologia da informação no aperfeiçoamento da gestão pública e do atendimento ao cidadão será organizado em 2016 pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da empresa de Processamento de Dados Amazonas S.A (PRODAM), com o tema “Inovação Social”.

São esperados mais de 500 participantes, entre profissionais, acadêmicos, gestores públicos e instituições de pesquisa das áreas de Desenvolvimento, Tecnologia, Informática e Sistemas de Informações. O objetivo é gerar o compartilhamento de ideias entre as três esferas do governo para o aperfeiçoamento da gestão pública e do atendimento ao cidadão.

Mais informações sobre a submissão de palestras e as inscrições para o evento estão no site: www.secop.org.br.