Docente e alunos de Arquitetura e Urbanismo elaboram filme sobre a vida da escritora Carolina Maria de Jesus

Curta-metragem está disponível no Youtube. Iniciativa é do projeto de pesquisa “Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis”, sob coordenação da Profa. Dra. Bianca Moro.

O Projeto de pesquisa “Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis” (Cipesin), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), acaba de lançar um novo curta-metragem, desta vez dedicado à renomada escritora Carolina Maria de Jesus. A iniciativa utiliza ferramentas audiovisuais para promover práticas solidárias e inspiradoras na sociedade, dando voz e visibilidade a indivíduos que representam uma parte significativa da população. Este filme é um trabalho colaborativo, aprovado pelo Comitê de Ética da Unifap.

A proposta tem alcançado considerável sucesso e já foi destaque em programas nacionais de televisão, como “Cidades e Soluções”. Ademais, promoveu importantes eventos internacionais em parceria com a Embaixada da Áustria e, no âmbito nacional, com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde o Cipesin teve origem durante o estágio de pós-doutorado da Professora Drª Bianca Moro de Carvalho, que coordena a plataforma.

O projeto entra em uma nova fase ao dar ênfase a personalidades históricas de grande relevância para a memória nacional. O documentário ressalta a importância de Carolina Maria de Jesus, nascida em Minas Gerais em 14 de março de 1914. Ela se destacou na literatura brasileira com a publicação de “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada” em 1960, compartilhando suas experiências na favela do Canindé, em São Paulo. Faleceu em 13 de fevereiro de 1977, sendo reconhecida como uma das autoras negras mais significativas do Brasil. Sua obra retrata a severa realidade das favelas na década de 1950, uma situação que persiste até os dias de hoje. “Quarto de Despejo” tornou-se um best-seller, revelando a vida de grande parte da população brasileira e deu voz ao excluídos.

A ideia de explorar a vida de Carolina Maria de Jesus surgiu durante uma visita da professora a uma encantadora exposição do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Ela relata: “A beleza da exposição me inspirou, e imaginei como seria maravilhoso proporcionar aos meus alunos uma experiência assim. Se não podemos levar todos até São Paulo, que tal trazer Carolina até nós, através do Cipesin?” Contudo, por se tratar de um trabalho voluntário, foi necessária paciência e comprometimento para reunir um grupo de alunos dispostos a embarcar nessa jornada.

No início deste ano, a professora reuniu alunos da disciplina de Habitação Popular, que ministra no curso de Arquitetura e Urbanismo. Juntos, leram e refletiram sobre a obra, organizando esforços para criar o curta-metragem. “Trabalhamos no roteiro e na seleção dos profissionais que contribuiriam para o projeto. O filme tem 8 minutos, mas levou praticamente 9 meses para ficar pronto”, destaca a educadora.

Além do curta-metragem, uma maquete de uma casa inspirada no livro foi criada, e também surgiu a ideia de utilizar street art para pintar um mural com o rosto da escritora. O mural, realizado com grafite, encontra-se no bairro do Congós, em Macapá, no muro do atual Conselho de Segurança Comunitário do município, e foi pintado pelos alunos Emanuele Santos Cantanhede e Luan Cantanhede.

A produção do filme foi financiada pela própria professora Drª Bianca Moro de Carvalho, com direção coletiva dela e dos alunos Ana Paula Gama Seixas, Emanuelle Cantanhede, João Antônio da Silva Borges, Kali Tamiozzo Quintas e Ronald Rafael Moura Miranda, além da edição feita por Giorgio Moura. O próximo objetivo é visitar escolas da cidade para divulgar o projeto.

O filme está disponível no YouTube: assista aqui.

Visite a plataforma online: cipesin.com

Siga-nos no Instagram: @cipesin_

*Texto e fotos: Divulgação / Cipesin

