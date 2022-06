Participação das mulheres no desenvolvimento urbano é tema da segunda edição do M.A.N.A.S

Programação do evento do segue até a próxima sexta-feira, 24

Discutir a participação das mulheres no desenvolvimento urbano de cidades. Esse é o objetivo da segunda edição do M.A.N.A.S (Mulheres Amapaenses nas Áreas de STEM), evento de três projetos de extensão do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (Dcet), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que ocorre até a próxima sexta-feira, 24. A inscrição é gratuita e on-line, por meio do link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao.

A participação na programação é semipresencial, com algumas atividades realizadas via Google Meet e outras presencialmente, no Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

O M.AN.A.S é um evento para promover, incentivar e discutir a participação das mulheres nas áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), realizado em parceria por três projetos de extensão do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas: o projeto “Women in Engineering (WiE) UNIFAP”, do curso de engenharia elétrica; o “Projeto Minerva”, do curso de Engenharia Civil; e o “Meninas na Computação”, do curso de Ciência da Computação.

Confira a programação:

Dia 20/06/2022 – Segunda-feira | 16h30 – 19h

· Credenciamento

Horário: 16:30hs

Local: Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação

· Cerimônia de abertura (17h)

Horário: 17hs

Local: Auditório do DCET (Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação)

· Palestra: Estruturas Metálicas em Obras Públicas no Desenvolvimento de Cidades

Palestrante: Tainan Hagge (Engenheira Civil)

Horário: 17:30hs

Local: Auditório do DCET (Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação)

Dia 21/06/2022 – Terça-feira | 19h

Roda de Conversa: Nuvem e Segurança: Vamos Falar de Tecnologia em um Espaço Seguro?

Mediação: Patrícia Araújo (Professora do curso de Ciência da Computação e coordenadora do Meninas na Computação) e Raniely Fuziel (estudante do curso de Ciência da Computação e administradora de redes no TRE-AP)

Horário: 19hs (Google Meet)

Dia 22/06/2022 – Quarta-feira | 14h – 18h

Oficina: Maquete e croqui

Ministrantes: Beatriz Castilho e Pedro Vitor do Carmo (estudantes do curso de arquitetura e urbanismo da UNIFAP)

Horário: 14hs às 18hs

Local: Bloco de Engenharia Civil e Arquitetura (Sala de Maquetes)

Dia 23/06/2022- Quinta-feira | 19h

Mesa redonda: A contribuição da engenharia e do urbanismo no planejamento urbano

Mediação: Profa. Pâmela Sá (Professora do curso de engenharia civil da unifap e coordenadora do Projeto Minerva)

Participantes: Eloane Cantuária (professora do curso de arquitetura e urbanismo da UNIFAP), Letícia Rodrigues (engenheira civil formada na FAMAP) e Julianna Machado (engenheira eletricista formada na UNIFAP)

Horário: 19hs (Google Meet)

Dia 24/06/2022 – Sexta-feira | 17h

Palestra: Políticas públicas de infraestrutura no desenvolvimento urbano do estado do Amapá

Palestrante: Profa. Jennefer Lavor Bentes professora do curso de engenharia civil da UNIFAP)

Horário: 17hs

Local: Auditório do DCET (Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação)

Serviço

Segunda Edição do M.A.N.A.S ((Mulheres Amapaenses nas Áreas de STEM)

De 20 a 24 de junho de 2022. Inscrições pelo link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...