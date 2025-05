Pix solidário: Cantor Bebeto Nandes requer ajuda para cobrir despesas médicas, após grave acidente

Na próxima sexta-feira, 09 de maio, o cantor Bebeto Nandes completa 72 anos de vida. Mas seus últimos meses não tem sido fáceis, após sofrer um acidente grave de trânsito, onde foi atropelado por um motociclista, no município de Castanhal, no Pará, em dezembro de 2024.

Atualmente o músico sofre com as sequelas do traumatismo craniano que sofreu após o acidente. Sua única renda é uma aposentadoria ínfima que não é suficiente para cobrir as despesas atuais dele e da família.

Bebeto, que vivia de forma autônoma, agora precisa custear despesas médicas para retornar às suas atividades. Pensando nisso, a amiga Miriam Corrêa iniciou nas redes sociais uma campanha solidária em prol do músico.

A ideia é aproveitar o aniversariante de Bebeto para presenteá-lo com um pix. “Bebeto enfrenta desafios com despesas médicas, consultas e remédios. Por isso, neste aniversário, o presente é um gesto de amor e apoio. Uma contribuição via Pix que ajudará a garantir o básico para sua saúde e bem-estar.”, informou a amiga em suas redes.

Sobre o artista

Bebeto ou Francisco Alberto Fernandes nasceu em Quixadá, no Ceará, mas escolheu o Amapá para se estabelecer e criar raízes há mais de 60 anos. O músico já embalou noites em bares, quiosques e eventos da cidade, fazendo a alegria do povo com sua voz marcante e músicas autorais.

Pix solidário

Aos interessados em participar desta grande campanha fraterna, seguem os dados do artista abaixo:

Chave pix CPF:

03318044253

Francisco Alberto Fernandes

