Maio Laranja: como você pode ajudar a evitar a exploração sexual infantil

A exploração sexual infantil é uma violação grave dos direitos humanos e precisa ser combatida com ações práticas e eficazes. Todos nós — pais, educadores, autoridades e sociedade civil — temos um papel fundamental na prevenção. Confira abaixo cinco formas essenciais de ajudar a proteger crianças e adolescentes desse tipo de violência:

1. Educação Sexual Adequada

Falar com crianças sobre o próprio corpo, consentimento e limites desde cedo é fundamental. A educação sexual não estimula a sexualidade precoce, mas ensina a criança a reconhecer situações de risco e a saber dizer “não”.

2. Supervisão e Participação Ativa dos Pais

Esteja presente na vida da criança. Conheça os amigos, os ambientes que ela frequenta e com quem interage, inclusive online. O diálogo aberto e a confiança são as melhores formas de proteção.

3. Monitoramento da Atividade Online

A internet é um ambiente comum para aliciadores. Use ferramentas de controle parental, acompanhe as redes sociais e ensine seu filho a não compartilhar informações pessoais ou conversar com desconhecidos na internet.

4. Denuncie Qualquer Suspeita

Ao presenciar ou suspeitar de abuso ou exploração sexual, denuncie imediatamente. No Brasil, o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) é um canal anônimo e gratuito para esse tipo de denúncia.

5. Apoie e Divulgue Campanhas de Prevenção

Participe de ações, compartilhe informações confiáveis e ajude a quebrar o silêncio. Quanto mais informada e engajada estiver a sociedade, menores as chances de um agressor agir impunemente.

Atenção e informação salvam vidas. Combater a exploração sexual infantil é um dever de todos. Fique atento, proteja e oriente as crianças ao seu redor.

Arte de capa: chicoterra.com

