Oficina incentiva o colecionismo de selos na 16ª SNCT

Os Correios estão presentes na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) com uma série de atividades, entre elas a oficina filatélica, que está sendo realizada durante toda a semana, das 9h às 17h. Podem participar adultos e crianças.

A oficina filatélica possibilita, para muitos, o primeiro encontro com o selo postal e tem por objetivo formar novos colecionadores. A expectativa é de que, ao longo da semana, a oficina receba mais de 5 mil participantes.

Durante a oficina, técnicos dos Correios apresentam a finalidade dos selos e sua breve história no Brasil e no mundo, além dos cuidados que se deve ter ao manuseá-los. Os participantes aprendem a identificar, com o apoio de uma lupa, detalhes como o ano e nome da emissão e o crédito do artista que criou a arte da peça.

As atividades são realizadas com selos postais de temas e formatos variados, disponibilizados em uma caixa. Os participantes são orientados a procurarem os selos de seu interesse e iniciarem a sua coleção, que pode ser por tema ou por data de emissão. Também é possível montar peças completas, praticamente um quebra-cabeça, reunindo selos em formato de quadras e sextilhas que foram separados pelo picote. Ao final da oficina, cada participante leva para casa de 10 a 15 selos, além da pinça utilizada para manusear os selos. Confira no Blog da Filatelia dicas importantes para colecionar selos.

Correios na SNCT – No sábado (26), às 13h, a empresa realizará uma palestra sobre Megaoperações Logísticas. Entre os destaques está a atuação da estatal enquanto operadora oficial das Olimpíadas e Paralimpíadas, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional como uma das melhores logísticas da história dos Jogos. As apresentações dos Correios na SNCT podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da empresa.

