Mulheres no campo: Programa Ciência Delas dá voz às inovações no campo

Voltado exclusivamente para mulheres, o objetivo do Ciência Delas é promover o desenvolvimento local na região norte e fortalecer o empreendedorismo feminino, com foco na inovação científica e na segurança alimentar. Ao todo, serão selecionadas 50 mulheres que farão uma trilha de qualificação com conteúdos estratégicos, mentorias individuais, conexão com investidores, parceiros e mercado, além de acesso a especialistas do setor.

O Programa é desenvolvido pela Wylinka , organização sem fins lucrativos que transforma conhecimento científico em inovação para o crescimento sustentável do Brasil, e as inscrições vão até o dia 06 de junho.

Inscreva-se: Programa Ciência Delas

