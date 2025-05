Arte: Verbo seleciona 29 artistas para 18ª edição

Criada pela Galeria Vermelho em 2005 e celebrando 20 anos, a iniciativa recebeu mais de mil inscrições de 16 países para se apresentarem nos estados de São Paulo, Maranhão e Ceará no segundo semestre

São Paulo, maio de 2025 – A 18⁠ª edição da VERBO, a mais importante e longeva mostra de performance do país, criada pela Galeria Vermelho em 2005, anuncia a seleção de 29 projetos recebidos por meio da chamada aberta. Além desses, a mostra contará também com uma lista de convidados para a edição deste ano. Ao todo, o edital, que esteve em vigor por dois meses, recebeu 1.027 inscritos de 16 países e 136 cidades no Brasil e no exterior. Os projetos escolhidos serão apresentados nos meses de julho e setembro em São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Fortaleza (CE) e São Luís (MA).

A Galeria Vermelho e o Espaço Escada vão receber parte dos trabalhos selecionados via edital em São Paulo. Em seguida, um novo programa será apresentado na Pinacoteca do Ceará, no centro de Fortaleza, e no Chão SLZ, na capital maranhense. Em todas as exposições o público também poderá acompanhar mostra de filmes e vídeos, e participar de oficina e seminário na Pinacoteca do Ceará, sempre em atividades gratuitas.

A seleção dos artistas foi realizada por um comitê curatorial formado por três importantes nomes da cena artística nacional: Marcos Gallon, diretor artístico da Verbo, Carolina Vieira, gerente artística da Pinacoteca do Ceará, e Samantha Moreira, curadora, gestora cultural e coordenadora do Chão SLZ, no Maranhão. Juntos, eles avaliaram os mais de mil projetos inscritos e definiram os artistas que compõem a programação deste ano. Confira abaixo os selecionados:

Ariel Ferreira (Belo Horizonte, MG, Brasil)



Azizi Cypriano (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Carchíris (São Luís, MA, Brasil)



Dante Silva (São Luís, MA, Brasil)



Edith Saldanha (Berlim, Alemanha)



Estela Lapponi (São Paulo, SP, Brasil)



FluxoMarginal (Crato, CE, Brasil)



Gabriel Cândido (São Paulo, SP, Brasil)



Gama Higai (São Paulo, SP, Brasil)



Javier Velázquez Cabrero (Guadalajara, México)



Lorre Yégo Motta e Mandú (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Luciana Davila Contreras (Bogotá, Colômbia)



Lyz Vedra (Maracanaú, CE, Brasil)



Marcelo Amorim (São Paulo, SP, Brasil)



No barraco da Constância tem!, Teatro Máquina e Marrevolto (Fortaleza, CE, Brasil)



Novíssimo Edgar (São Paulo, SP, Brasil)



Pablo Monteiro & Debs Poeta (São Luís, MA, Brasil)



Padê Coletivo: 4RIANY e Noah Rojo (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Pasha Gorbachev e T.F. Cia de Dança (São Paulo, SP, Brasil)



So Cabrera López (Cidade do México, México)



Stella Mariz (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Tadzio Veiga (São Paulo, SP, Brasil)



Tetta (Recife, PE, Brasil)



Thaina Iná (Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Tis Aly e Marc Philipp Gabriel (Berlim, Alemanha)



trojany (Fortaleza, CE, Brasil)



Victoria Papagni & Tobibi Bienz (Zurique, Suíça)



Yan Soa (Natal, RN, Brasil)



Ziel Karapotó e Olinda Tupinambá (Recife, PE, Brasil)



Pensada para promover conexões entre as artes visuais, dança, literatura, teatro e audiovisual, a VERBO já reuniu mais de 58 mil espectadores em 460 ações culturais, envolvendo mais de 600 artistas nacionais e internacionais. Ao longo de sua trajetória, desde 2005, consolidou mais de 100 parcerias com instituições culturais em diversas partes do mundo. Além dos projetos selecionados pelo edital, a mostra contará também com artistas convidados, que serão divulgados no início de junho de 2025.



Serviço

VERBO – Mostra de Performance Arte (18⁠ª edição)

Exibições: Galeria Vermelho (São Paulo – SP) – 2 a 4 de julho

Espaço Escada (Ribeirão Preto – SP) – 25 e 26 de julho

Pinacoteca do Ceará (Fortaleza – CE) – 11 a 13 de setembro

Chão SLZ (São Luís – MA) – 17 a 19 de setembro

Sobre a VERBO

A mostra de performance VERBO é um festival dedicado à apresentação de ações na área da performance de artistas brasileiros e estrangeiros. A mostra foi instituída pela Galeria Vermelho em 2005 com o objetivo de criar uma rede de artistas e público ligados à arte da performance. Mais informações em Link

